مشتريات المؤسسات المالية تنقذ البورصة.. والسوقى يربح 6.7 مليار جنيه

حوّلت المشتريات القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار مؤشرات البورصة من الهبوط بداية التعاملات إلى الصعود لدى نهايتها.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.7 مليار جنيه، ليغلق تعاملات اليوم عند مستوى 770.3 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 1.2 %، بما يعادل 178 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 15110 نقاط، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 43. 0 %، بما يعادل 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 557.1 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار جنيه، بعد تداول نحو 192.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 28.3 ألف صفقة بيع وشراء.