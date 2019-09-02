برلمانية: زيارة الرئيس للكويت لتبادل الرؤى بشأن قضايا وتحديات المنطقة العربية

قالت النائبة مايسة عطوة، وكلية القوى العاملة، إن زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت، لحضور القمة المصرية الكويتية، خطوة تاريخية وفي وقتها المناسب والهام، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تقديم حلول وتبادل القضايا التي تهم الدول العربية بشكل عام، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون في المجالات المختلفة.



وأوضحت وكيلة القوى العاملة، إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة فى ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والسعي لمواجهتها بالتعاون والوقوف معا لمحاربة كافة الأزمات التي تواجه الدول العربية.



وأضافت عطوة، أن هناك العديد من الأواصر والصداقة والاتفاق في الرؤى والأهداف تجمع مصر بدولة الكويت العربية الشقيقة، وهذه الزيارات تعمل على تدعيمها والتأكيد على أهميتها خاصة في ظل الفترة الحالية.