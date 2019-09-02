الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميثاق أوروبى لتعزيز التعاون الثقافى مع السودان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
وقع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير جان ميشيل دوموند، مع مديرة معهد جوتة الألماني ليلى كوبلر، ميثاقًا يربط الاتحاد الأوروبي بمعهد جوتة والمعهد الفرنسي والمجلس الثقافي البريطاني والملحقيات الثقافية الأوروبية.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن الميثاق يفتح الباب أمام تنفيذ مشاريع ثقافية أوروبية مشتركة في السودان.

وقال دوموند -خلال مراسم التوقيع- إن "تطوير الشراكة الثقافية بين أوروبا والشعب السوداني هو أحد أفضل الطرق لتعزيز علاقاتنا"، لافتًا إلى أن "تطوير هذه العلاقات الثقافية هو ما نفعله مع المعاهد الثقافية الأوروبية الموجودة في السودان".

وأضاف أن "هذا الميثاق يحدد إجراءات التعاون المستقبلي مع شركائنا السودانيين، بما في ذلك المساهمة في تعزيز صناعة الأزياء في السودان".

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"التربية والتعليم": أى كلام عن تأجيل الدراسة غرضه البلبلة

منذ حوالي 4 ساعات

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

170 عينة من طمى النيل تؤكد وجود الذهب فى بحيرة ناصر

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة السفير الروسي في مصر

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

دراسة: الميكروبات تلعب دورًا في بداية الأزمة القلبية

دراسة.. فيروس التهاب المفاصل يختبىء فى الجسم بعد الإصابة

الرئيس نيوز

سلامة: على الجامعة العربية الانخراط في البحث عن آلية لحل سياسى دائم في ليبيا

وفاة السفير الروسي في مصر

الهدوء يسود الحدود "اللبنانية ـ الإسرائيلية" لتجنب حرب جديدة

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بفايلر وجهازه المعاون بحضور الخطيب

منوعات

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته فواجه خطر السجن

إغلاق الحدود بين نيجيريا وبنين بسبب تهريب الأرز

كشكول

"عبد الغفار": تقديم كافة الدعم للمبتكرين والباحثين

"التنسيق": إتاحة تغيير رغبة القبول بالجامعات

7 خطوات لا غنى عنها في العودة للمدرسة.. تعرف عليها

"كشك": تطبيق التعليم المزدوج بـ 4 مدارس العام الدراسي المقبل

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع ممثلي مجموعة “كيري”

وقف صرف السلع التموينية لهذا الفئة من المواطنين بداية

تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل وتوفير لتوفير “حياة كريمة” للمعاقين

غدًا..”القوى العاملة” تُطلق مع “صناع الخير” قافلة “عنيك في عنينا” بالعلمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

لقاء أدبى فى حب نجيب محفوظ بـ"ثقافة دمياط"

"ثقافة الأقصر" تناقش "الحد من تكاليف الزواج والقضاء على العنوسة"

"ريشة فى دواية".. معرض أثرى بقصر المنيل احتفالًا باليوم العالمى لمحو الأمية

أول تعليق لـ"يارا المصري" بعد فوزها بجائزة التميز في الإبداع الصيني

صفحتنا ع الفيس بوك