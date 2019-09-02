لقاء أدبى فى حب نجيب محفوظ بـ"ثقافة دمياط"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث عقد نادى الأدب بقصر ثقافة دمياط ندوة أدبية فى حب نجيب محفوظ الروائي الحائز على نوبل في الآداب، وشارك فيها الأدباء سمير الفيل وسوزان سعد وفكري داوود.



تضمنت الندوة إلقاء أحاديث عن مجمل أعماله الروائية من "الثلاثية، واللص والكلاب، وميرامار، وثرثرة فوق النيل"، وغيرها من المؤلفات المؤثرة في السينما المصرية، ومسيرته الأدبية العامرة بالإنجازات المحلية والدولية.



واستمرت فعاليات برنامج "يلا نغني" والمستمرة طوال الصيف مع الموهوبين من الأطفال بالغناء في قصر الطفل ومكتبات "كفر المنازلة والعبيدية وشرباص والروضة" وبيوت "السرو والزرقا"، كما استكمل نادي المرأة بقصر ثقافة دمياط ورشة الأشغال اليدوية وأعمال التريكو، ونفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة الإيموجرومى المعروف بفن صناعة عرائس الكروشيه.