إقبال ضخم من جميع وسائل الإعلام لنقل مؤتمر فايلر

حرصت العديد من وسائل الإعلام على حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي الأهلي حاليًا لتقديم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي.



وحرصت وسائل الإعلام على التواجد مُبكرًا، في مقر النادي بالجزيرة، لتغطية المؤتمر الخاص بتقديم مدرب الأهلي الجديد الذي وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ وذلك، استعدادًا لبدء مهمته في قيادة الفريق.



وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر، وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، بالإضافة لسامي قمصان، المدرب المساعد.



