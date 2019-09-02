أمل مسعود رئيسًا لجمعية نادي الإعلاميين وخالد سعد نائبًا

أعلنت جمعية نادي الإعلاميين عن إعادة تشكيل مجلسه ليكون برئاسة أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة.



وشمل التشكيل الجديد اختيار خالد سعد، نائب رئيس الإدارة المركزية للبرامج الإخبارية، نائبا لرئيس الجمعية، ويتمتع بمجموعة من الصلاحيات الجديدة التي أقرها المجلس للنائب، والتي من أهمها مراجعة كافة الشيكات الخاصة بالجمعية قبل توقيعها.