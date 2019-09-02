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حوادث

الأمن العام يكشف لغز الاستيلاء على 900 ألف جنيه من سائق في المنيا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - ندى حمدي
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كشفت مباحث المنيا عن لغز الاستيلاء على 900 ألف جنيه من سائق على الطريق الصحراوي الغربي، حيث تبين أن مسلحين تتبعوا خط سيره لعلمهم بحمله مبلغ كبير وهددوه بالأسلحة النارية وسرقوا المبلغ.

تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار، باستيقافه من قبل 4 مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص "فان" حال قيادته سيارة ملاكي بالطريق المؤدي إلى مركز أبو قرقاص من الصحراوي الغربي، وأجبروه على النزول من سيارته، واستولوا على السيارة ومبلغ 900 ألف جنيه، واقتادوه بسيارتهم إلى أحد الطرق الفرعية وتركوه وفروا هاربين، مشيرًا إلى استلامه المبلغ من صاحب شركة مقاولات لتوصيله إلى أحد الأشخاص بقصد الاتجار في العملة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص "5 عاطلين وسائق" من بينهم 4 لهم معلومات جنائية ومطلوبين في قضايا متنوعة.

عقب تقنين الإجراءات، استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا المتهمين، وتم ضبط اثنين منهم وبحوزة أحدهما طبنجة و7 طلقات من ذات العيار "مُبلغ بسرقتها"، و3 قطع حشيش.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لسابقة علم أحدهم من خلال شقيقه الذي يعمل مع أحد عملاء مالك المبلغ المستولى عليه بخط سير المجني عليه، ورصده باستخدام سيارة ملاكي، وإبلاغ باقي المتهمين لاعتراض طريقه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باحتفاظه بالمبلغ المستولى عليه لحين اقتسامه مع باقي المتهمين.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ 804 آلاف و500 جنيه بمنزله، وإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وحيازته سلاح بقصد استخدامه في نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة للتعاطي وبسؤال المتهم الثاني أيد ذلك.

واستكمالًا لجهود البحث وتكثيف الجهود لتحديد أماكن تواجد باقي المتهمين، أسفرت الجهود التنسيقية مع مديرية أمن القاهرة عن ضبط اثنين آخرين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما السيارة المُستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأيدا ما جاء بأقوال المتهمين السابق ضبطهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

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