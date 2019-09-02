فيديو.. انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين على مقعد الرئاسة بتونس

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، بانطلاق اليوم الاثنين، في تونس الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجاري.



ومن المقرر بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تستمر الحملات الانتخابية لـ26 مرشحا تقرر خوضهم السباق الرئاسي في الداخل التونسي حتى 23 سبتمبر الجاري.



وأكدت "العليا للانتخابات" التونسية ضرورة أن تلتزم الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المرشحين.