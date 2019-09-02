مي سليم تحتفل بعودة المدارس على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة مي سليم ببدء موسم الدراسة، وعودة الطلاب للمدراس، خاصة أن مدرسة ابنتها "لي لي" إنترناشونال فبدأت الدراسة اليوم.



وشاركت "مي" صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء توصيل ابنتها إلى المدرسة، وعلقت عليها قائلة: "رجعنا المدرسة تاني، سنة حلوة علي كل ولادنا إن شاء الله، لي لي".



من ناحية أخرى، تشارك مي ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، وتجسد مي سليم خلال الأحداث دور خادمة في البانسيون الذي تمتلكه الفنانة أمانى كمال، التي كانت تعيش في اليونان، وتتعرض لكثير من الضغوطات، حيث تدور أغلب أحداث المسلسل داخل البنسيون فى قالب اجتماعي تشويقي في فترة الخمسينيات داخل مصر.

