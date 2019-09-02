بدء المؤتمر الصحفي لـ"فايلر" وجهازه المعاون

انطلق، قبل قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وذلك بمقر النادي بالجزيرة، في حضور الدكتور طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وعمرو محب، مترجم المدير الفني.



ويحضر المؤتمر الجهاز الفني المعاون، ويضم: ديفيد سيزا، المدرب العام، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل، مدرب حراس المرمي، وسامي قمصان، المدرب المساعد.



ويقود رينيه فايلر مران الفريق للمرة الأولى، ويقام، مساء اليوم الاثنين، على ملعب التتش بمقر الأهلي بالجزيرة.