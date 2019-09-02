أبرز المعلومات عن سوق الأمصال الجديد التابع لوزارة الزراعة

تستعد وزارة الزراعة لفتح سوق جديد للأمصال واللقاحات البيطرية المصرية، حيث شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة هلنان السودانية، لفتح سوق جديدة للأمصال واللقاحات البيطرية المصرية، التي ينتجها المعهد في جمهورية السودان، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا السوق.



-يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية لتكثيف سبل التعاون بين مصر ودول القارة السمراء وعلى رأسها دولة السودان الشقيقة.

- هدفه النهوض بالصناعات الوطنية والتعاون والتكامل بين دول القارة السمراء، للوصول بالمنتج الوطني المحلي للمربين في جميع أنحاء القارة وزيادة الصادرات منها.

-سيساهم أيضا في النهوض بالإنتاج الحيواني في الدول الأفريقية.

- يعمل على تحقيق الأمن الغذائي.