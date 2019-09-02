الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"ثقافة الأقصر" تناقش "الحد من تكاليف الزواج والقضاء على العنوسة"

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قسم الدراسات والبحوث بمكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة" أوضح خلالها سعد محمد حمزة، أهمية السرية التامة عند قضاء الحاجات والشخص المناسب فى المكان المناسب والمحافظة على أموال الناس واختيار الصاحب والبناء الروحى للإنسان ووضع المواثيق للتعايش.

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "الحد من تكاليف الزواج والقضاء على العنوسة" ألقاها الشيخ شعبان الحداد، شيخ معهد فتيات الكيمان، تحدث فيها عن دور الأم والأب في الحد من مشكلة العنوسة ومخاطر العنوسة على الفرد والمجتمع، كما تحدث الشاعر ناصر الدسوقي عن العنوسة وأسبابها وكيفية مواجهتها، كذلك عقد بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "العادات والتقاليد في صعيد مصر" حاضرها الشيخ شعبان عابد الضوي.

وأقيمت بقصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر من وحي خيال الأطفال باستخدام الألوان، وفى مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري الثقافية نشاط لقاء أصدقاء المكتبة، حيث يتناول الأطفال قراءة القصص ومناقشتها لتنمية القدرات لديهم وكيفية الاستفادة من القراءة، كما نظم قصر ثقافة الأقصر بجمعية الشابات المسلمات ورشة حكي عن "الخياط الفقير" والاستفادة منها جزاء المعروف هو الإحسان، كذلك قام قسم الفنون التشكيلية بعمل ماسكات من الفوم، وقامت هبة عمر بعمل تجربة معجون أسنان الفيل، وتم إضافة الخل والأكسجين ولون طعام وبيكربونات، أعقبها ورشة إكسسوار كوليهات للمدربة مشيرة طلعت، بجانب رسم على الوجه للأطفال وألعاب ترفيهية، وفى الختام أقيم دوري ثقافي للأطفال وتوزيع الهدايا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر إرهابية بولاية القصرين بتونس

منذ حوالي 17 ساعة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

منذ ساعتين و 33 دقيقة

170 عينة من طمى النيل تؤكد وجود الذهب فى بحيرة ناصر

منذ يوم

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

دراسة: الميكروبات تلعب دورًا في بداية الأزمة القلبية

دراسة.. فيروس التهاب المفاصل يختبىء فى الجسم بعد الإصابة

الرئيس نيوز

"جنايات القاهرة" تعيد فتح باب المرافعة في قضية "أنصار بيت المقدس"

سلامة: على الجامعة العربية الانخراط في البحث عن آلية لحل سياسى دائم في ليبيا

وفاة السفير الروسي في مصر

الهدوء يسود الحدود "اللبنانية ـ الإسرائيلية" لتجنب حرب جديدة

منوعات

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته فواجه خطر السجن

إغلاق الحدود بين نيجيريا وبنين بسبب تهريب الأرز

كشكول

"عبد الغفار": تقديم كافة الدعم للمبتكرين والباحثين

"التنسيق": إتاحة تغيير رغبة القبول بالجامعات

7 خطوات لا غنى عنها في العودة للمدرسة.. تعرف عليها

"كشك": تطبيق التعليم المزدوج بـ 4 مدارس العام الدراسي المقبل

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع ممثلي مجموعة “كيري”

وقف صرف السلع التموينية لهذا الفئة من المواطنين بداية

تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل وتوفير لتوفير “حياة كريمة” للمعاقين

غدًا..”القوى العاملة” تُطلق مع “صناع الخير” قافلة “عنيك في عنينا” بالعلمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

لقاء أدبى فى حب نجيب محفوظ بـ"ثقافة دمياط"

"ثقافة الأقصر" تناقش "الحد من تكاليف الزواج والقضاء على العنوسة"

"ريشة فى دواية".. معرض أثرى بقصر المنيل احتفالًا باليوم العالمى لمحو الأمية

أول تعليق لـ"يارا المصري" بعد فوزها بجائزة التميز في الإبداع الصيني

صفحتنا ع الفيس بوك