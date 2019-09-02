"ثقافة الأقصر" تناقش "الحد من تكاليف الزواج والقضاء على العنوسة"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قسم الدراسات والبحوث بمكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة" أوضح خلالها سعد محمد حمزة، أهمية السرية التامة عند قضاء الحاجات والشخص المناسب فى المكان المناسب والمحافظة على أموال الناس واختيار الصاحب والبناء الروحى للإنسان ووضع المواثيق للتعايش.



وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "الحد من تكاليف الزواج والقضاء على العنوسة" ألقاها الشيخ شعبان الحداد، شيخ معهد فتيات الكيمان، تحدث فيها عن دور الأم والأب في الحد من مشكلة العنوسة ومخاطر العنوسة على الفرد والمجتمع، كما تحدث الشاعر ناصر الدسوقي عن العنوسة وأسبابها وكيفية مواجهتها، كذلك عقد بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "العادات والتقاليد في صعيد مصر" حاضرها الشيخ شعبان عابد الضوي.



وأقيمت بقصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر من وحي خيال الأطفال باستخدام الألوان، وفى مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري الثقافية نشاط لقاء أصدقاء المكتبة، حيث يتناول الأطفال قراءة القصص ومناقشتها لتنمية القدرات لديهم وكيفية الاستفادة من القراءة، كما نظم قصر ثقافة الأقصر بجمعية الشابات المسلمات ورشة حكي عن "الخياط الفقير" والاستفادة منها جزاء المعروف هو الإحسان، كذلك قام قسم الفنون التشكيلية بعمل ماسكات من الفوم، وقامت هبة عمر بعمل تجربة معجون أسنان الفيل، وتم إضافة الخل والأكسجين ولون طعام وبيكربونات، أعقبها ورشة إكسسوار كوليهات للمدربة مشيرة طلعت، بجانب رسم على الوجه للأطفال وألعاب ترفيهية، وفى الختام أقيم دوري ثقافي للأطفال وتوزيع الهدايا.