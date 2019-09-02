ضبط ومصادرة 105 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمنيا

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مركزي المنيا وسمالوط، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وعدد من الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 5 محاضر بإجمالي 105.250 كجم لحوم، وتشمل 4 محاضر بمركز سمالوط، بواقع 24.250 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، وفى مدينة المنيا حررت المديرية محضرا بإجمالي 81 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



وأكد مدير الطب البيطرى استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.



