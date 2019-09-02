فرج: أسعار الذهب وصلت لمعدلات غير مسبوقة ونحذر من البيع

قال دكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الذهب لأول مرة يسجل ارتفاعات كبيرة في سوق الذهب في مصر، حيث وصل إلى معدلات غير مسبوقة ونتوقع مزيد من الزيادات.



وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن جرام الذهب وصل سعره لـ 715 جنيها لعيار 21، وعيار 24 كسر حاجز الـ 800 جنيه، معقبًا:"لسه منعرفش سقف أسعار الذهب هيوصل لحد فين".



وحذر رئيس شعبة الذهب، من أن هناك بعض الأشخاص يظنون أن ارتفاع الأسعار هو فرصة قوية للبيع، ولكن هذا غير صحيح، حيث أن سعر الذهب يحدد بعدة عوامل أهمها سعره في البورصات العالمية وقوة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية خاصة الدولار في مصر، والقوة الشرائية للذهب، مؤكدًا أن "الاستثمار في الذهب هو أنجحهم في مصر".