أمين صندوق "الوفد": قرارات الهيئة العليا اتخذت بشكل ديمقراطى

أعلن فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، دعمه الكامل للمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وتجديد الثقة به وتفويضه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب من أي شخص يحاول المساس به.



وشدد "الجمال" على أن الهيئة العليا لحزب الوفد وافقت بشبه إجماع في اجتماعها اليوم الأحد، على فصل الأعضاء الذين خرجوا عن الالتزام الحزبي، وخالفوا اللوائح الحزبية، مشيرًا إلى أن السيد البدوي فصل أثناء وجوده في رئاسة الحزب 57 عضوًا.



وأكد "الجمال" أن قرارات الهيئة العليا اتخذت بشكل ديمقراطي ومع استعراض جميع الآراء، مشددًا على ضرورة تطبيق اللائحة على كل من يتجاوز في حق الحزب.



وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماع عقدته، مساء اليوم الأحد، بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور، تجديد الثقة بالإجماع في رئيس الحزب وسياساته، وتجديد التفويض السابق لرئيس الحزب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب، والتصديق على إسقاط السيد البدوي، وفصل ثلاثة أعضاء خرجوا على الالتزام الحزبي بالانضمام إلى تشكيل غير مشروع تحت مسمى جبهة تصحيح المسار، وفصل كل من حضر الاجتماع الذي عقده السيد البدوي يوم 8 أغسطس وإمهالهم أسبوعًا لتأكيد التزامه الحزبي.