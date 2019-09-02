إعدام قاتل شاب أقصري بكوبري قصر النيل.. أهالي الضحية: أخيرًا انتصرت العدالة

"أخيرًا انتصرت العدالة، وعرف الحق طريقه نحو الواقع" بهذه الكلمات عبرت أسرة الشاب "وليد حسين شعبان العوي" ابن منطقة المكسر بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، عن سعادتها عقب إصدار محكمة الجنايات حكمها على قاتل ابنهم بالإعدام شنقًا.



قالت "أميرة العوي" شقيقة المجني عليه، إن شقيقها قتل على يد أحد البلطجية الذي تتبعه خلال زيارته للقاهرة لشراء بضاعة للمحل التجاري الخاص به، الذي فتحه عقب تخرجه من الجامعة، وقبل بدء اعتصام رابعة الذي نظمته جماعة الإخوان، سافر المجني عليه إلى القاهرة لشراء بضاعة لمحله، ظنًا منه أنه سوف يتفادى أحداث الشغب التي سوف تحدث خلال الاعتصام إلا أنه لم ينجو بنفسه.



وأضافت خلال حديثها لـ"الدستور" أن أحد العناصر الإجرامية تتبع شقيقها، بعدما لاحظ أنه يشتري الكثير من البضاعة، وحال وصوله إلى كوبري قصر النيل، حاول خطف حقيبته، وخلال محاولة شقيقها الفرار، أشهر البلطجي مسدس بوجهه، فأرداه جثة هامدة بعدما أصابه بطلق ناري في الرأس، ولفت صوت الرصاصة انتباه أمين شرطة كان متواجدًا على الكوبري، فحاول الإمساك بالبلطجي إلا أنه أصابه في قدمه.



وأشارت إلى أنه بفضل المجهودات الأمنية، تمكن الضباط من ضبط المجرم، وتسليمه للعدالة لتستمر التحقيقات وجلسات المحاكمة معه لمدة 6 سنوات، وتصدر المحكمة قرارها بإعدام المتهم شنقًا لاتهامه بالقتل مع سبق الإصرار والترصد.



وأكدت شقيقة المجني عليه، أن أسرتها عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية، بسبب تأخر صدور الحكم، إلا أن العدالة أخيرًا تحققت، وثأرت لأخيها.