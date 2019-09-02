ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بمدينة 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، الأحد، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة؛ لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات في الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى منطقة 15 مايو، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى 15 مايو، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.