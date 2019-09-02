بعثة الاتحاد الإفريقي تلتقي بقيادات الشباب والرياضة



استضافت وزارة الشباب والرياضة بعثة مفوضية الاتحاد الإفريقى بديوان عام الوزارة، حيث التقت بعدد من القيادات، وذلك فى إطار تحضيرات مصر لاستضافة أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا.



وتأتي الزيارة للتعرف على قطاعات الوزارة المختلفة وأنشطتها المتعددة.



وتضمنت الجولة التفقدية لليوم الثاني للوفد مقابلة السيدة دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى وذلك لمناقشة تفاصيل التعاون المشترك فى تنظيم برنامج متطوعين الاتحاد الافريقى حيث أكدت فؤاد على توفير جميع الرعاية لإخراج الحدث بشكل يليق باسم مصر.



كما التقى وفد الاتحاد الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير حيث أبدى الوفد إعجابه بتعدد أنشطة وزارة الشباب والرياضة في تعزيز العمل الشبابي الافريقي وبناء القدرات القيادية لشباب القارة ومنحهم الفرصة لزيارة مصر.



وفي السياق نفسه قام الوفد بزيارة كلية الدراسات الافريقية العليا والتقوا بالدكتور عطية الطنطاوي وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة رشا أبو شقرا عضو هيئة التدريس وذلك لبحث سبل الشراكة المستقبلية على مستوى الأنشطة الطلابية والمنح الدراسية.