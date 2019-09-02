المشدد 7 سنوات لعصابة السرقة بالإكراه بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه في المطرية.



وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "حسن. م" عاطل، و"فهمي. ا" عاطل، و"السيد. ج" مسجل خطر سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهم، أثناء محاولة سرقة طالبة وحاولوا الهروب عبر دراجة بخارية، وذلك عقب رؤيتهم قوات الأمن، واستغلوا مرور المجني عليها من أحد شوارع المنطقة الخالية من المارة.



وقام المتهم الثالث بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، لإجبارها على إعطائه متعلقاتها الشخصية للمتهمين.



كان قسم شرطة المطرية قد ألقى القبض على المتهمين واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي هدفه السرقة بالإكراه، وتبين أنهم قاموا بعدة سرقات من قبل بنفس الطريقة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وبطاقة شخصية لرجل مسن إلى جانب هاتف محمول، وتحرر المحضر اللازم.

