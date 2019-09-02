السروجي: لقاء عمالي لشركات الإسكندرية لمناقشة مشاكل العمال غدًا

أكد أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، أنه سيتم عقد لقاء عمالي على مستوى محافظة الإسكندرية للمجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، وجميع اللجان النقابية بمنطقة الإسكندرية، وذلك غدا الثلاثاء بقاعة شركة سيدبك.



وأضاف السروجي، يعد هذا اللقاء هو الثالث منذ انعقاد الدورة النقابية لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بقطاع البترول، وما يتطلب ذلك من نشر الوعي لدى النقابيين والعمال في كافة مواقع العمل وحثهم على الأهمية القصوى للمشاركة في الحوار.