القليوبية.. تفتتح 3 معارض "أهلا بالمدارس" للتخفيف عن المواطنين

أعلنت محافظة القليوبية افتتاح 3 معارض تحت شعار "أهلا بالمدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ووزارة الداخلية ومديرية التموين.



وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن المعارض تقام بمدن بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية بمشاركة 60 شركة بتخفيضات تصل إلى 30%، موضحا أن الغرفة التجارية تتحمل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجيستية للشركات العارضة.



في سياق متصل، افتتح الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس الغرفة بالقليوبية، واللواء علاء عزمي نائب مدير الأمن، والعقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين معرض مبادرة "كلنا واحد" بمدينة بنها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومحافظ القليوبية، واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية.



وقال " الفيومي" إن المعرض يضم 22 جناحا بمشاركة 60 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وتكنولوجية وحقائب وملابس مدرسية.