"ريشة فى دواية".. معرض أثرى بقصر المنيل احتفالًا باليوم العالمى لمحو الأمية

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل يوم الخميس المقبل معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان (ريشة فى دواية) بسراي الإقامة؛ وذلك في إطار احتفال وزارة الآثار باليوم العالمى لمحو الأمية، واليوم العالمي للمعلمين وبدء العام الدراسي الجديد.



وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، في تصريح اليوم الإثنين، إن تنظيم هذا المعرض جاء في إطار حرص المتحف على مشاركة جمهوره بمختلف الفعاليات العالمية والمحلية، ولما له من اهتمام بالتعليم والخطوط، حيث إنه يعد بمثابة مدرسة للخطوط بشتى أنواعها، خاصة الخطوط العربية.



من جانبه، أوضح الأثري ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة مختارة من أدوات الكتابة المميزة والمختلفة التي استخدمها الأمراء من الأسرة العلوية، وبعضها كانت تخص أمير القصر محمد علي توفيق، لافتًا إلى أنه سيتم عرض عدد من المحابر الفضة والمقالم المذهبة والأقلام البوص المميزة والمقاشط والمقصات المحلاة، وجميعها بالزخارف المختلفة.

