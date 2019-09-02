الأردن والسويد يبحثان التطورات على الساحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، مع وزيرة خارجية السويد، مارجو والستروم، التي تزور الأردن حاليًا- علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، واستعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية.



وأكد الصفدي- في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية- حرص "عمان" على تطوير علاقاتها مع السويد، مثمنا الدعم الذي تقدمه "استكهولم" للأردن لمساعدته على تحمل أعباء أزمة اللجوء السوري، ومواقفها الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، المستجدات الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية، وتطورات جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والأزمة اليمنية، والحرب على الإرهاب.