الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن والسويد يبحثان التطورات على الساحة الفلسطينية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، مع وزيرة خارجية السويد، مارجو والستروم، التي تزور الأردن حاليًا- علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، واستعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية.

وأكد الصفدي- في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية- حرص "عمان" على تطوير علاقاتها مع السويد، مثمنا الدعم الذي تقدمه "استكهولم" للأردن لمساعدته على تحمل أعباء أزمة اللجوء السوري، ومواقفها الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، المستجدات الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية، وتطورات جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والأزمة اليمنية، والحرب على الإرهاب.

موضوعات متعلقة

الآن

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

منذ حوالي 17 ساعة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

منذ يوم

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

منذ حوالي 11 ساعة

حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

دراسة: الميكروبات تلعب دورًا في بداية الأزمة القلبية

دراسة.. فيروس التهاب المفاصل يختبىء فى الجسم بعد الإصابة

الرئيس نيوز

"جنايات القاهرة" تعيد فتح باب المرافعة في قضية "أنصار بيت المقدس"

سلامة: على الجامعة العربية الانخراط في البحث عن آلية لحل سياسى دائم في ليبيا

وفاة السفير الروسي في مصر

الهدوء يسود الحدود "اللبنانية ـ الإسرائيلية" لتجنب حرب جديدة

منوعات

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته فواجه خطر السجن

إغلاق الحدود بين نيجيريا وبنين بسبب تهريب الأرز

كشكول

"عبد الغفار": تقديم كافة الدعم للمبتكرين والباحثين

"التنسيق": إتاحة تغيير رغبة القبول بالجامعات

7 خطوات لا غنى عنها في العودة للمدرسة.. تعرف عليها

"كشك": تطبيق التعليم المزدوج بـ 4 مدارس العام الدراسي المقبل

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع ممثلي مجموعة “كيري”

وقف صرف السلع التموينية لهذا الفئة من المواطنين بداية

تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل وتوفير لتوفير “حياة كريمة” للمعاقين

غدًا..”القوى العاملة” تُطلق مع “صناع الخير” قافلة “عنيك في عنينا” بالعلمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

لقاء أدبى فى حب نجيب محفوظ بـ"ثقافة دمياط"

"ثقافة الأقصر" تناقش "الحد من تكاليف الزواج والقضاء على العنوسة"

"ريشة فى دواية".. معرض أثرى بقصر المنيل احتفالًا باليوم العالمى لمحو الأمية

أول تعليق لـ"يارا المصري" بعد فوزها بجائزة التميز في الإبداع الصيني

صفحتنا ع الفيس بوك