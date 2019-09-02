الليلة.. حفل لفرقة "قصر الغوري" ببيت السحيمي

بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد، يقيم مركز إبداع ببيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى السابعة مساء اليوم الإثنين، حفلا فنيا لفرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية.



ويتضمن برنامج الحفل عددا من الأغنيات ذات الطابع الدينى منها: "طلع البدر علينا "، "كم ناشد المختار ربه"، "محمد نبينا"، "مكة يا أم القرى"، "صلو على طه الرسول"، "رسول الله يا طه"، وبعض من أبيات بوردة البوصيرى.