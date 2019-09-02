أسيوط تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على المشاركة في الفعاليات والملتقيات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية والتي من شأنها زيادة أواصر التعاون والتعارف المشترك بين طلاب الجامعة وغيرهم من طلاب الجامعات الأخرى، واكتسابهم للمهارات المختلفة من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة والتي تعد أساسًا للمشاركة المجتمعية في تقدم الوطن ونهضته.



جاء ذلك تزامنًا مع مشاركة وفد من الجامعة برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تنظمه جامعة المنوفية، تحت شعار (بنكمل بعض) والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وسعيد عباس محافظ المنوفية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وبمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.



وقال إن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في تشجيع طلابها على المشاركة بالأنشطة الطلابية باختلاف أنواعها من خلال توفير سبل الدعم والرعاية لتطوير الأنشطة الطلابية والارتقاء بها،مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل السبل والآليات التي من شأنها المساهمة في دمج الطلاب المعاقين مع غيرهم وتفعيل مشاركتهم بالأنشطة الطلابية المختلفة المناسبة لهم وذلك تفعيلًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



من جانبه، قال الدكتور شحاتة غريب إن الجامعة شاركت في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بوفد يضم 57 شخصا و34 طالبا وطالبة من الطلاب متحدي الإعاقة والذين شاركوا في عدد من الأنشطة بالمجالات الفنية والاجتماعية والجوالة والكرنفالية والثقافية والرياضية وذلك تأكيدًا لحرص الجامعة على تشجيع الطلاب وخاصة متحدي الإعاقة على التعبير عن قدراتهم ومواهبهم بما يعزز من مهاراتهم وإمكانياتهم المتعددة.