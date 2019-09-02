"القابضة الكويتية" تقترب من إنهاء حفر البئر الثالثة بـ"امتياز كاموس"

قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، إنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الحفر للبئر الثالثة في منطقة امتياز كاموس (km - 1) بشمال سيناء خلال الربع الرابع من 2019.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الاثنين، أن شركة NSCO Investment Limited إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للاستثمارات المالية المملوكة لها، انتهت من حفر وإكمال البئر الثانية الواقعة في منطقة تنمية كاموس بعمق 2664 مترًا.



وفي يوليو الماضي، أعلنت المصرية الكويتية، عن الانتهاء من حفر وإكمال البئر الأولى الواقعة بمنطقة شمال سيناء البحرية في تنمية كاموس (KS - 2)، بعمق 1698 مترًا، وبتكلفة 15 مليون دولار.



وأضافت الشركة أنه تم وضع البئر على خريطة الإنتاج في 29 أغسطس الماضي بمعدل إنتاج يومي قدره 20 مليون قدم مكعب ليصل معدل إنتاج الشركة اليومي في حدود 75 مليون قدم مكعب مقارنة بمتوسط إنتاج يومي خلال الستة أشهر الأولى من 2019 يبلغ 25 مليون قدم مكعب بمعدل نمو وصل 200 %.



وبحسب البيان، يعد معدل الإنتاج الحالي عند مستويات 75 مليون قدم مكعب أعلى معدل إنتاجية منذ أن تم الاستحواذ على امتياز شمال سيناء البحري في 2014.



وأشارت الشركة إلى أنه يتم حاليًا حفر البر الثالثة في إطار خطة تنمية منطقة كاموس.



يُشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 28.79 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 25.37 مليون دولار أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.