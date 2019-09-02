الولايات المتحدة تخلي سواحلها مع تقدم الإعصار دوريان

لا زالت جزر الباهاماس رازحة تحت الإعصار دوريان، الاثنين، مع أمطار غزيرة ورياح وصلت لسرعة 300 كلم في الساعة لم يسبق أن شهدها الأرخبيل الكاريبي، فيما يواصل الإعصار تقدّمه نحو الولايات المتحدة.



وأمرت السلطات في الولايات المتحدة بإجلاء مئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية وقائيًا.

وضرب دوريان، الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ"الكارثي"، منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب باهاماس، الأرخبيل المؤلف من نحو 700 جزيرة.



وأعلن رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي، هيوبرت مينيس: "نحن نواجه إعصارًا لم تشهد الباهاماس مثله من قبل في تاريخها"، مضيفًا: "هذا ربما اليوم الأكثر حزنًا في حياتي".



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة "تريبون 242" المحلية أمواجا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.