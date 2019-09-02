أحمد عز يعود من بلغاريا.. السبت المقبل

ينتهي الفنان أحمد عز من تصوير أحداث فيلمه الجديد "العارف" في بلغاريا، في 7 سبتمبر الجاري، بعدما صور عدد كبير من مشاهد "الأكشن" هناك.



وعاد الفنان أحمد فهمي من بلغاريا، بعدما انتهى من تصوير مشاهده هناك، ليعود فريق عمل الفيلم إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، ليدخل العمل في مراحل المونتاج الأولى، آملًا في اللحاق بموسم أفلام الكريسماس.



"العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والتطرف الفكري في وقتنا المعاصر.

