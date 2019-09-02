استقرت أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر الجاري تزامنا مع اقتراب موعد صرف مقررات الشهر دون تغيير في الأسعار.



وكانت وزارة التموين قررت زيادة الدعم التمويني المخصص للمواطن المصري من الـ 21 جنيهًا مصريًا إلى الـ 50 جنيهًا مصريًا على بطاقة التموين الذكية، والتي تم معها الإقرار لـ أسعار السلع الجديدة والتي لم يتم تغييرها منذ ذلك الحين وتتناسب مع محدودي الدخل وبدأ بهذه الأسعار اعتبارًا من اليوم الأول من يوليو 2017.



أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر الجارى



– سعر السكر بلغ نحو الـ 10 جنيهات على بطاقة التموين.

– سعر الزيت بلغ نحو الـ 14 جنيها على بطاقة التموين.

– سعر كيلو الأرز بلغ نحو الـ 8.50 جنيه على بطاقة التموين.

– سعر كيس المكرونة بلغ نحو الـ 2.25 جنيه على بطاقة التموين.

– سعر مسلي صناعي وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 12 جنيها على بطاقة التموين.

– سعر مسلي صناعي وزن الـ 800 جرام بلغ نحو الـ 17.25 جنيه على بطاقة التموين.