كيف نفذ الجيش الإسرائيلي "عملية الإجلاء الوهمية" بعد هجوم حزب الله؟

هاجم حزب الله أمس، مركبة عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة "أفيفيم" على الحدود الإسرائيلية، فيماأشار حزب الله أنه نجح في استهداف المركبة وقتل كل من فيها.

رد الجيش الإسرائيلي بقنابل عنقودية، وقام بقصف حوالي 200 قذيفة على الجنوب اللبناني، والذي بدا أنها محاولة لإجلاء الجرحي، حتى عاد الهدوء من قبل الطرفين سريعاً.

ثم صرح نتنياهو في حديثه أمام وسائل الإعلام أن العملية تمت بدون أي إصابات من قبل الجيش الإٍسرائيلي قائلاً:"لم يصاب أي جندي ولو بخدش واحد" .. إذن ماذا حدث أمس ؟

الجيش الإسرائيلي كما يبدو أنه استخدم "تكتيك خداعي" حيث قام بعملية تمويه بعد إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات تجاه إسرائيل نحو المركبة العسكرية التي في الأساس تستخدم كسيارة اسعاف لدى الجيش، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإستدعاء مروحية إلى المكان وتوثيق جنديان مضمدان تم إخلائهم على النقالات.

بعد بيان الجيش الإسرائيلي بعدم وجود إصابات، نشر مستشفى رمبام بياناً، أوضحت فيه أن الجنود الذين نقلوا إلى المستشفى بالمروحية أجريت لهم الفحوصات اللازمة وتم تسريحهم بعد أن تبين إنهم لا يعانون من أي إصابة.

عدة أسباب تقف خلف استخدام الجيش الإسرائيلي هذه الخدعة :

أولها، حاول الجيش الإسرائيلي تصوير الوضع وكأن حزب الله نفذ الرد الذي يريده وتأخير الإعلان عن عدم وجود مصابين رغم عملية النقل التي قامت بها المروحية يهدف إلى خلق فسحة من الوقت من شأنها تهدئة الأرواح، من منطلق استعادة الهدوء إلى المنطقة وعدم التصعيد.

فإسرائيل كانت تأمل أن يشعر حزب الله بأنه تسبب بوقوع إصابات حتى ينهي العملية، وأن رده على الهجمات الإسرائيلية كان كافياً، وأن يتوقف عن إطلاق النار.

ثانياً: إعلان إسرائيل عن عدم وجود من إصابات من شأنه أن يوحي بأن الجولة انتهت من جانبها، بيد أنه إذا أعلنت عن وجود إصابات فهذا يستدعي الرد من جانبها وهو مالا تريده إسرائيل.

ثالثاً: التقديرات الإسرائيلية أشارت أن حزب الله سينفذ عملية على الحدود وأن الحديث سيدور عن استهداف مركبة عسكرية، وهو ما يعني أن الجيش الإسرائيلي كان يتخذ احتياطاته بهذه الخدعة؛ حيث يُعرف عن الجيش الإسرائيلي استخدامه للدمى داخل مركبات وهمية بهذه الطريقة، حيث يقوم بوضعها في الخنادق أو في مواقع القناصة للتحايل لكي يظنوا أن هذه المواقع مليئة بالجنود.

هناك من يرى في إسرائيل أن الإعلان بعدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بغرض "التباهي" قد يدفع حزب الله للرد مرة أخرى، وهناك أيضاً من يرى أن الكشف عن تفاصيل "الإجلاء الوهمية" يعني كشف الغموض وكشف تكتيك يستخدمه الجيش الإسرائيلي، فانتقدت المعارضة نتنياهو بأنه يكشف تفاصيل مناورات الجيش الإسرائيلي لتحقيق مكاسب سياسية.

العملية برمتها تبدو كأنها حرب تصريحات وخدع من الجانبين، إذ تظل الفكرة قائمة بأن الطرفين "الإسرائيلي – حزب الله" غير معنيين بالتصعيد أو الدخول في مواجهة عسكرية شاملة، وأن هذه الجولات الخاطفة فقط للحفاظ على التوازن والهدوء وعدم خرق قواعد الاشتباك.

