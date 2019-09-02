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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات وتفكيكها في السلام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، الإثنين، تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات وإخفاء معالمها في السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث في الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها حيازة "ح. س. ع" 17 سنة، عاطل، سيارة ماركة فيات برافو وفك لوحاتها المعدنية في محاولة لإخفاء معالمها.

بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدهم عن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها وتبين أنها تحمل أرقام ور ق 724 ومبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ "جمال. س" 64 سنة بالمعاش، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بالاشتراك مع "ه. ح"، 28 سنة، عاطل، في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وسرقة السيارة المشار إليها بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني وبحوزته السيارة رقم ج أ و541 ماركة هيونداي إكسيل موديل 1994م والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ "دولت. م"، 39 سنة، موظفة.

بمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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