ورش حكي ومسابقات متنوعة بثقافة الجيزة

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نفّذت مكتبة البحر الأعظم ورشة فنون تشكيلية لعمل موضوعات تعبير فني بإستخدام الألوان المختلفة، إلى جانب ورشة حكي عن هجرة الرسول "ص" بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة للأطفال وتوزيع بعض الهدايا وعرض فيلم سينما للأطفال، بينما أقام قصر ثقافة الجيزة ورشتين لتدريبات الباليه للأطفال، كذلك أقام قصر ثقافة الحي السادس من داخل نادي نقابة المهندسين 3 ورش فنية الأولى لعمل صاروخ وطبق فضاء باستخدام الأشياء المُعاد استخدامها والثانية لعمل وجوه للحيوانات باستخدام ورق الكانسون والثالثة ورشة رسم تعبيري عن الهجرة النبوية باستخدام الألوان المختلفة.



أقامت مكتبتي الطفل والشباب بالأقواز والهلال الأحمر معرض رسوم الأطفال ماتم انجازه خلال شهر أغسطس والتي أقامت أيضا يوم ترفيهي للأطفال، بينما نفّذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة فنية عن معالم مصر السياحية باستخدام الفوم جليتور للأطفال، كما أقام مركز طفل احمد عرابي من داخل حضانة دنيا الطفل ورشة فنية لعمل أشكال متنوعة باستخدام الصلصال للأطفال.



نظّم مركز طفل المنيرة الغربية بالتعاون مع مكتبة الدقي من داخل منتدي شباب المطار احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد تضمنت عرض تنورة وعرض لمواهب الفنون الشعبية تضمن استعراض "الصعيدي، شقاوة على نور العين"، عرض مواهب الأطفال في الغناء، ورسم على الوجوه، الي جانب ورشة حكي عن الهجره بالإضافة الي مسابقة في المعلومات العامة وتوزيع جوائز على الفائزين، كما ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب السمكة توتو للكاتب محمد عبد الواحد للأطفال.