عمومية "القاهرة للاستثمار" تقر توزيع 40 مليون جنيه أرباح للمساهمين

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، توزيع 40 مليون جنيه على المساهمين.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الاثنين، أن الجمعية أقرت توزيع كوبون بواقع 0.0687 قرشًا للسهم من الأرباح المرحلة في 31 أغسطس 2018 خلال شهر سبتمبر.



وأوصت الجمعية بتوزيع 25 مليون جنيه على المساهمين في ضوء ما تسفر عنه القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019.



يشار إلى أن العام المالي للشركة يبدأ من سبتمبر وينتهي في أغسطس من كل عام.



ويبلغ رأسمال الشركة 233.11 مليون جنيه، موزعًا على 582.7 مليون جنيه، بقيمة اسمية 40 قرشًا.



وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي، صافي ربح بلغ 231.56 مليون جنيه، مقابل 165.39 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.