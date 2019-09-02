أغانى من التراث الشعبي وورش متنوعة بقرية العور سمالوط

تتوالى فعاليات اليوم الثانى على التوالى من الإسبوع الخامس من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا "بيت ثقافة سمالوط" وبدأ من 31 أغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر الجارى بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا بمدرسة العور المشتركة بسمالوط.



تضمنت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ورشة رسم على الوجوه للأطفال قام بها فنانى بيت ثقافة سمالوط مع الفنانه رانيا سعيد، أسماء خلف، جيهان محمود، إيمان محمد شلقامى، بجانب ورشة جلود بالكروشيه مع المدربة عزة محمد عبد الجابر، وورشة خيامية مع عماد محمد إبراهيم، وورشة طباعة على القماش استنسل مع المدربة نهله فتحى أحمد، ورسم جدارية مع الفنانة ولاء فرج، وائل شطبى.



كما قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى عرض فنى تغنت من خلاله بأروع الأغانى التراثية المتنوعة منها "الإفتتاحية للمجموعة، بزرع المعروف لمحمد الشحات، قبلى للحاجة رضا شيحه ونعمه، أه ياحبيبى محمد عواد، دور بلدى نعمة السمباطى، ع الدلال مع عارف القناوى، فدادين الحاجه رضا شيحه، مصر ياغالية للمجموعة.