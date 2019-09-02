مقتل أربعين من قيادات فصائل جهادية تزامنا مع قصف أميركي قرب إدلب

قصفت الولايات المتحدة السبت، موقعًا في شمال غرب سوريا مستهدفة قيادات في تنظيم القاعدة، أثناء اجتماعهم قرب مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعين منهم على الأقل، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وبدأ صباح السبت، سريان وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، تغيب بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء، من دون توقف الخروقات من الجانبين.



وقتل مدني بقصف صاروخي لقوات النظام، بينما قتل عنصران من قوات النظام بنيران الفصائل الجهادية والمقاتلة، وفق المرصد.