بالفيديو.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار وسيول خريفية الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستدخل خلال الفترة المقبلة على فصل الخريف، مؤكدًا أنها ستشهد في هذا الفصل تقلبات فى الأحوال الجوية.



وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الأسبوع الحالى ستتراوح بين 33 و35، ونسبة الرطوبة على القاهرة ستتراوح بين 65 و75%.



وحذر رئيس هيئة الأرصاد، من سقوط الأمطار فى الأيام المقبلة، مؤكدًا أن العام الماضي شهد تساقط أمطار فى فصل الخريف، مشيرًا إلى أن السيول فى مصر خريفية وليست شتوية، ولذلك نتابع الخرائط لمعرفة كل ما هو جديد.