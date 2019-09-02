301.8 مليون جنيه خسائر "السويس للأسمنت" بالنصف الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويس للأسمنت، خلال النصف الأول من العام الجاري، تحولها للخسائر، نتيجة تراجع المبيعات.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الاثنين، أنها حققت خسائر بلغت 301.8 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 238.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، 3.33 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت 333 مليون جنيه بالربع الثاني، مقابل أرباح بلغت 77.6 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.



وكانت المؤشرات المالية أظهرت تسجيل الشركة صافي خسائر بلغ 293.4 مليون جنيه بالستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 238.2 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 213.07 مليون جنيه بالثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 117.06 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية أرقام المقارنة معدلة.