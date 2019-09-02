تجديد حبس 3 متهمين بسرقة الشقق في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، الإثنين، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل في السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



واعترف المتهمون بسرقة 5 مساكن بأسلوب "كسر الباب"، بعد مراقبة الشقق التي يقع عليها الاختيار والتأكد من خلوها من السكان.



كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن كلا من "ك. ع. ع" 18 سنة، عامل خردة، و"ب. ع. ر"، 17 سنة، عامل خردة، و"م. س. ع"، 16 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بسرقة المساكن بذات الأسلوب.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.