عمومية "سي اى كابيتال" تقر زيادة رأس المال إلى 800 مليون جنيه

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، زيادة رأس المال من 544.18 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الاثنين، أن الجمعية أقرت زيادة رأس المال بنحو 255.8 مليون جنيه، عبر 255.8 مليون سهم، تمول من احتياطي علاوة الإصدار الظاهر بالقوائم المالية في 2018، والبالغ 858.5 مليون جنيه.



وأقرت الجمعية توزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانًا على المساهمين بواقع 0.47 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.



وصدقت الجمعية على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.



وعلى مستوى قرارات الجمعية غير العادية، صدقت الجمعية على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة.

وأقرت الجمعية قيام الشركة بكفالة وضمان الشركات التابعة لها في سداد التسهيلات الائتمانية.



ووافقت الجمعية على قيام الشركة بكفالة وضمان الشركات التابعة لها في سداد التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها من أي بنك من البنوك العاملة بمصر على ألا يتعدى إجمالي الكفالات 25 بالمائة من حقوق المساهمين.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 235.24 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 169.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



ويبلغ رأسمال الشركة 544.184 مليون جنيه، موزعًا على 544.184 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.