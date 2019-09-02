الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمومية "سي اى كابيتال" تقر زيادة رأس المال إلى 800 مليون جنيه

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، زيادة رأس المال من 544.18 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الاثنين، أن الجمعية أقرت زيادة رأس المال بنحو 255.8 مليون جنيه، عبر 255.8 مليون سهم، تمول من احتياطي علاوة الإصدار الظاهر بالقوائم المالية في 2018، والبالغ 858.5 مليون جنيه.

وأقرت الجمعية توزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانًا على المساهمين بواقع 0.47 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وصدقت الجمعية على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.

وعلى مستوى قرارات الجمعية غير العادية، صدقت الجمعية على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة.
وأقرت الجمعية قيام الشركة بكفالة وضمان الشركات التابعة لها في سداد التسهيلات الائتمانية.

ووافقت الجمعية على قيام الشركة بكفالة وضمان الشركات التابعة لها في سداد التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها من أي بنك من البنوك العاملة بمصر على ألا يتعدى إجمالي الكفالات 25 بالمائة من حقوق المساهمين.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 235.24 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 169.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 544.184 مليون جنيه، موزعًا على 544.184 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

منذ حوالي 3 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر إرهابية بولاية القصرين بتونس

منذ حوالي 15 ساعة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر سعر الدولار بمستهل التعاملات في البنوك

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

دراسة: الميكروبات تلعب دورًا في بداية الأزمة القلبية

دراسة.. فيروس التهاب المفاصل يختبىء فى الجسم بعد الإصابة

الرئيس نيوز

"البترول" تعلن حفر 10 آبار استكشافية في الصحراء الغربية

يبدأ ردها الخميس.. مصادر تكشف بدائل استثمار حصيلة شهادات قناة السويس في 4 بنوك

وزيرة التخطيط تلتقى ممثلي مجموعة كيري لمناقشة تحسين المناخ الاستثماري

حول زيارة آبي أحمد لإسرائيل.. خبير استراتيجي: سد النهضة لن يكون مجالا للتحريض ضد مصر

منوعات

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته فواجه خطر السجن

إغلاق الحدود بين نيجيريا وبنين بسبب تهريب الأرز

كشكول

دراسة بريطانية: النساء لا يسمحن بمكياج الصغيرات أقل من 14 سنة

بدء امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

للطلاب الجدد.. مواعيد الكشف الطبي بـ"عين شمس"

"علم الدين" مشرفًاً.. و"هيبة" مستشارًا إعلاميًا لجامعة القاهرة

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

“الصحة النفسية”: بدء العمل بعيادة علاج التدخين ببني سويف في هذا الموعد

وزير الإسكان يلتقي قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لهذا السبب

تفاصيل لقاء وزير الإسكان وسفير العراق بالقاهرة

“التنظيم والإدارة”: تكويد أكثر من 3 ملايين مستند بمشروع الذاكرة المؤسسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لفرقة "قصر الغوري" ببيت السحيمي

ورش حكي ومسابقات متنوعة بثقافة الجيزة

أغانى من التراث الشعبي وورش متنوعة بقرية العور سمالوط

"خوفًا من العادي" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك