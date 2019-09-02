ضبط 5600 قرص منشطات مهربة جمركيًا داخل صيدلية في باب الشعرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مالك صيدلية في باب الشعرية، بحوزته 5600 عبوة وقرص لعلاج أمراض مختلفة ومنشطات مهربة جمركيًا.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير شرطة التموين بالعاصمة، مفاده ضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ لحيازته وتجميعه 5600 عبوة وقرص لعلاج أمراض مختلفة ومنشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة لوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.