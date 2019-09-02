مطار أبوظبى يستقبل 4.5 مليون مسافر خلال الصيف

استقبل مطار أبوظبي الدولي، خلال أشهر الصيف الممتدة بين يونيو وأغسطس، نحو 4.5 مليون مسافر، تشمل المسافرين المغادرين والقادمين والترانزيت، حسب ما أعلنت مطارات أبوظبى، أمس.



وشهد مطار أبوظبي الدولي، خلال فترة الصيف، أعلى تدفقٍ للمسافرين من 5 وجهات دولية رئيسية، هي لندن ونيودلهي وبومباي والقاهرة وكوشين، حيث وصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين من تلك الوجهات إلى نحو 900.1 ألف مسافر، فيما وصل عدد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت بين 7 يوليو و17 يوليو، إلى 713.3 ألف مسافر من القادمين والمغادرين ومسافرين الترانزيت.



وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، في بيان أمس: "نفخر بالنجاح الذي حققناه على صعيد نمو أعداد المسافرين، عبر مطار أبوظبي الدولي، خلال فترة الصيف التي تشهد تفضيل الكثير من المقيمين بالإمارات السفر خلالها لرؤية عائلاتهم، أو لاستكشاف وجهات سياحية جديدة، لذا، يُسعدنا الترحيب بالسياح القادمين من شتى أنحاء العالم للتعرف على المعالم والوجهات المختلفة في أبوظبي، والاستمتاع بالتجارب التي تقدمها لهم".



وأضاف تومبسون: "نحرص في مطارات أبوظبي على تقديم خدمات متميزة، وإتاحة الفرص لعملائنا للاستفادة من مجموعةٍ متنوعة من المسارات والرحلات الجوية، واختبار أرقى معايير التشغيل عالية الكفاءة، فضلًا عن المرافق والخدمات عالية الجودة التي نقدّمها عبر مطاراتنا، والتي تضمن لجميع المسافرين الاستمتاع بضيافتنا العربية الأصيلة والفريدة من نوعها".



وتابع تومبسون: "قمنا في مطار أبوظبي مؤخرًا باستقبال المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى، خاصة الذاهبين إلى مدينة جدة لتأدية فريضة الحج، حيث قدمنا لهم كل التسهيلات اللازمة للدخول إلى المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر، لتأدية هذه الفريضة الدينية العظيمة".