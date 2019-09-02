الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: أمريكا تجري مناورات بحرية مع دول جنوب شرق آسيا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء مناورات بحرية مع دول جنوب شرق آسيا، في تصعيد جديد ضد بكين.

واستهلت الصحيفة، في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني، بقول إن دول جنوب شرق آسيا تميل عادةً إلى رفض تشكيل تحد جماعي لمواجهة النمو العسكري والاقتصادي للصين في المنطقة، لكن هذا الأسبوع، يبدو أنهم سيفعلون ما كانوا دوما يرفضونه، من خلال إجراء أول مناورات بحرية مشتركة مع القوات البحرية الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المقرر أن تبدأ المناورات التي ستجرى جزئيا في بحر الصين الجنوبي اليوم حيث تزداد وتيرة التوترات الجيوسياسية.

وأضافت الصحيفة:" أنه بعد صيف مليء بالتوترات المتصاعدة حول المطالبات الإقليمية، فضلا عن احتدام الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، من الممكن تفسير إجراء هذه المناورات في هذا التوقيت على أنها أحدث خطوة في مباراة الشطرنج الجيوسياسية ذات المخاطر العالية بين القوى العظمى وحلفائها الإقليميين المشتركين".

وأبرزت "نيويورك تايمز" أن بعض المحللين يعتبرون هذه المناورات جزءا من تصعيد تدريجي للموقف العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهي استراتيجية لم تصاحبها دبلوماسية أمريكية إضافية أو حوافز لشركائها.

من جانبها، قالت ميرا راب هوبر، وهي خبيرة في الشؤون الأمنية الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك:" إن الولايات المتحدة تخاطر بأن يكون شركاؤها أقل ميلا للعمل معها لأنهم قلقون بشأن تداعيات التعاون الأمني، في حين أن الصين تواصل التقدم في الأماكن التي تغيبت عنها الولايات المتحدة".

وقالت البحرية الأمريكية ـ في بيان أمس ـ"إن التدريبات ستشمل مرحلة بحرية في المياه الدولية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي، مؤكدة أنها ستركز جزئيًا على "التفتيش والمصادرة"، و"تتبع الأصول البحرية" و"مواجهة التهديدات البحرية"، من بين مواضيع أخرى.

وأضاف البيان: "أن المناورات ستشمل ثماني سفن حربية وأربع طائرات وأكثر من ألف فرد، فيما شملت المعدات العسكرية الأمريكية على سفينة قتال ساحلية ومدمرة صواريخ موجهة وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "إم اتش-60".

وتابعت "نيويورك تايمز" إن توقيت هذه المناورات يعد مثاليا لفيتنام، التي تشعر بقلق عميق إزاء سفينة مسح مملوكة للدولة الصينية تم رصدها هذا الصيف فيما يعتبره الفيتناميون مياههم الإقليمية، وفي الشهر الماضي، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية تحركات سفينة المسح بأنها محاولة من جانب بكين "لترهيب المُطالبين الآخرين بالأحقية في موارد بحر الصين الجنوبي"، بما في ذلك ما قالت إن قيمته تبلغ 2.5 تريليون دولار من النفط والغاز الطبيعي غير المستغل.

وتأتي المناورات وسط دور أمريكي متزايد في المنطقة وتوترات بين بكين ودول جنوب شرق آسيا على خلفية بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بأجزاء منه كل من بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين.

وقيادة المناورات مشتركة بين البحريتين الأمريكية والتايلاندية، وستمتد حتى "المياه الدولية في جنوب شرق آسيا، بما يشمل خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي" قبل أن تنتهي في سنغافورة، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في بانكوك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

الآن

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

دراسة: الميكروبات تلعب دورًا في بداية الأزمة القلبية

دراسة.. فيروس التهاب المفاصل يختبىء فى الجسم بعد الإصابة

الرئيس نيوز

"البترول" تعلن حفر 10 آبار استكشافية في الصحراء الغربية

يبدأ ردها الخميس.. مصادر تكشف بدائل استثمار حصيلة شهادات قناة السويس في 4 بنوك

وزيرة التخطيط تلتقى ممثلي مجموعة كيري لمناقشة تحسين المناخ الاستثماري

حول زيارة آبي أحمد لإسرائيل.. خبير استراتيجي: سد النهضة لن يكون مجالا للتحريض ضد مصر

منوعات

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته فواجه خطر السجن

إغلاق الحدود بين نيجيريا وبنين بسبب تهريب الأرز

كشكول

دراسة بريطانية: النساء لا يسمحن بمكياج الصغيرات أقل من 14 سنة

بدء امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

للطلاب الجدد.. مواعيد الكشف الطبي بـ"عين شمس"

"علم الدين" مشرفًاً.. و"هيبة" مستشارًا إعلاميًا لجامعة القاهرة

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

“الصحة النفسية”: بدء العمل بعيادة علاج التدخين ببني سويف في هذا الموعد

وزير الإسكان يلتقي قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لهذا السبب

تفاصيل لقاء وزير الإسكان وسفير العراق بالقاهرة

“التنظيم والإدارة”: تكويد أكثر من 3 ملايين مستند بمشروع الذاكرة المؤسسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لفرقة "قصر الغوري" ببيت السحيمي

ورش حكي ومسابقات متنوعة بثقافة الجيزة

أغانى من التراث الشعبي وورش متنوعة بقرية العور سمالوط

"خوفًا من العادي" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك