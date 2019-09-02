التضامن: التعامل مع 1400 طفل بلا مأوى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأطفال بلا مأوى الذين تم التعامل معهم وصل الى حوالي 1400 ما بين دمج مؤسسي وأسري.



وأضافت الوزارة، فى تقرير لها، أنه فيما يخص التعامل مع أطفال بلا مأوى، فإنه تم التعامل مع 21 ألف 302 حالة منذ انطلاق البرنامج 2017 ( 3735 مع أسرهم فى الشارع، 12041 عاملين فى الشارع و5526 أطفال بلا مأوى).



يذكر أن عدد الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة داخل دور الرعاية التابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى يصل إلى 760 طالبا وطالبة، وذلك خلال الفترة من 1-5- 2018 وحتى 30-5-2019، مشيرة إلى أن العدد مقسم ما بين 239 طالبا محو أميه، و24 تعليم مجتمعي خارج الدار، و120 فى المرحلة الإبتدائية، و152 فى المرحلة الاعدادية، و75 مرحلة تعليم ثانوية، و9 تعليم جامعي، بالإضافة إلى 209 فى الجهاز الوظيفى والمؤسسة المجتمعية، وذلك فى 9 محافظات هى القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنيا، الاسكندرية،المنوفية،السويس، أسيوط، بالإضافة إلى محافظة بني سويف.