رويترز: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 7 مليارات قدم يوميًا

قال مسئول كبير بوزارة البترول لرويترز، اليوم الإثنين، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا من مستوى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في نهاية يونيو.



يذكر أن مصر تأمل في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية الحالية لوضع نفسها كمركز للطاقة في البحر المتوسط.



كما أعلنت مصر أنها أصبحت مكتفية ذاتيًا في الغاز الطبيعي في نهاية عام 2018.



