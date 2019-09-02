سموحة يحصل على درع بطولة الإسكندرية للسباحة بالزعانف

حصل نادى سموحة علي الدرع العام لبطولة السباحة بالزعانف، والتى أقيمت لمدة 8 أيام بالمركز الأوليمبي في الإسكندرية، و3 أيام بالمياه المفتوحة بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحرى.



وحصد سباحو سموحه علي العديد من الميداليات الذهبية، وأحتلوا المراكز الأول في مختلف السباقات ومختلف المراحل السنية.

وتسلم أحمد حسن عضو مجلس إدارة نادى سموحه درع البطولة ومعه إسلام شامه المدير الفنى للفريق في حضور الكابتن سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ونائبه محمد خميس.