أسبوع تثقيفي حول فنون العمارة والتخطيط
الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
آلاء حسنطباعة
ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، أسبوعا تثقيفيا، من خلال سلسلة من المحاضرات لطلبة الجامعات وكذلك طلبة الدراسات العليا من الدارسين للعمارة والفنون والتخطيط والتراث بهدف إثراء الحصيلة المعرفيه لديهم وربط الفنون بالعمارة والتخطيط العمراني والحفاظ علي التراث وإطلاعهم على دور الدولة ممثلة في جهاز التنسيق الحضاري في هذا المجال، وذلك خلال الفترة من ١٥ إلى ١٩ سبتمبر الجاري.
ويأتي ذلك الأسبوع التثقيفي ضمن فعاليات الحملة القومية التي يتبنها الجهاز وهي "معا لإعلاء قيم الجمال"، في إطار الاهتمام العالمي بالحفاظ على التراث المادي والمعنوي وتطلع الدولة المصرية إلى تحقيق الحفاظ على التراث.
وتهدف هذه الفعالية الي توفير المساحة للتبادل المعرفي بين عدد من طلاب الجامعات المختلفة من خلال المحاضرات والحلقات النقاشية الداعمة لعملية الحفاظ على التراث.
فعلي الراغبين في الاشتراك، إرسال الاسم والسنة الدراسية ونبذة مختصرة عن دوافع المشاركة في هذه الفعالية، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
أو [email protected]
ويأتي ذلك الأسبوع التثقيفي ضمن فعاليات الحملة القومية التي يتبنها الجهاز وهي "معا لإعلاء قيم الجمال"، في إطار الاهتمام العالمي بالحفاظ على التراث المادي والمعنوي وتطلع الدولة المصرية إلى تحقيق الحفاظ على التراث.
وتهدف هذه الفعالية الي توفير المساحة للتبادل المعرفي بين عدد من طلاب الجامعات المختلفة من خلال المحاضرات والحلقات النقاشية الداعمة لعملية الحفاظ على التراث.
فعلي الراغبين في الاشتراك، إرسال الاسم والسنة الدراسية ونبذة مختصرة عن دوافع المشاركة في هذه الفعالية، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
أو [email protected]