3.73 مليار جنيه أرباح "الشرقية للدخان" خلال 2018- 2019

قالت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" إنها حققت أرباحًا بلغت 3.73 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019 بعد مراجعة مراقب الحسابات بتراجع قدره 11.96 %، وفقًا لإفصاح البورصة.



وكانت المؤشرات المالية للشركة أظهرت أنها حققت أرباحًا بلغت 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليار جنيه قبل عام..



وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.



وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة إلى انخفاض الدخل من الاستثمار بنحو 71 مليون جنيه، والفوائد الدائنة بقيمة 456 مليون جنيه، فضلا عن زيادة خسائر فروق العملة بقيمة 106 ملايين جنيه.