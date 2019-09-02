كثافات مرورية متحركة في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة، وذلك بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



رصدت المتابعات تباطؤ حركة السير أعلى طريق السويس، كما توجد مصادمة بين أتوبيسين أعلى طريق أم بيومي المتجه إلى نفق السلام دون وجود مصابين، وكذلك انقلاب سيارة ربع نقل قبل منزل محور صفط اللبن المتجه للمريوطية بسبب كثافات بالطريق.



وشهد الطريق الدائري زحامًا متحركًا خاصة عند مطلع طريق شبرا بنها الحر حتى نفق السلام، ومنطقة المرج ومسطرد شهدت زحامًا متحركًا حتى دائري المنيب.



وكانت حركة السير متوسطة أعلى كوبري أكتوبر والمحور وكوبري قصر النيل ووسط المدينة وطلعت حرب وميدان التحرير، وكذلك شارع فيصل والهرم وميدان لبنان، كما شهد طريق الأوتوستراد زحامًا متحركًا في الاتجاهين.



وتكثف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.