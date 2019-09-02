نابولي يتعاقد مع الإسباني فرناندو يورينتي لاعب توتنهام السابق

أعلن نادي نابولي الإيطالي صباح اليوم الاثنين تعاقده رسميًا مع الإسباني فرناندو يورينتي لاعب توتنهام السابق، لتدعيم صفوفه.



وانضم يورينتي صاحب الـ34 عاما، لصفوف البارتينوبي في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الماضي، وبذلك يعود يورينتي للدوري الإيطالي بعد 4 سنوات من رحيله، حيث كان لاعبًا لصفوف يوفنتوس.



ولم يكشف نابولي خلال البيان الرسمي الذي أصدره عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد، لكن التقارير الصحفية الأخيرة، أفادت بأنه سيلعب لمدة موسمين، وسيحصل على راتب سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو.



وارتبط اسم يورينتي بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى منها مانشستر يونايتد وفيورنتينا، قبل أن يحسم وجهته المقبلة صوب الكالتشيو.