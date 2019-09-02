اليابان تعتزم إجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إجراء تعديل وزاري على حكومته الأسبوع المقبل، على أن يطال التغيير الشامل السلطة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.



ورجحت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية-يوم الاثنين- أن يواصل آبي عملية إصلاح جذرية، مع توقعات بأن يستمر مساعداه المقربان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو في منصبيهما.



وقالت مصادر مطلعة على الخطة إن آبي الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي يعتزم تغيير تشكيلة المديرين التنفيذيين للحزب في العاشر من سبتمبر، ومن المتوقع أن يجري تعديلا لمجلس الوزراء في نفس اليوم أو في 12 سبتمبر.



وأضاف آبي خلال اجتماع بين الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو "أود اختيار تشكيلة يمكنها ضمان تحقيق الاستقرار ومواجهة تحديات جديدة".



ومن بين الأسماء البارزة التي يمكن أن يكون في مثل هذا التعديل وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي- وبصفته كبير المفاوضين اليابانيين- الذي يقود محادثات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة؛ ما مهد الطريق أمام آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيع اتفاق في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.



ومن المحتمل أن يتولى رئيس السياسة في الحزب الديمقراطي الليبرالي فوميو كيشيدا- الذي عمل سابقًا وزيرًا للخارجية ويُنظر إليه على أنه خليفة آبي المحتمل- مسؤولية جديدة، ويُقال إن شينجيرو كويزومي- نجم سياسي صاعد وابن رئيس الوزراء الياباني السابق جونيتشيرو كويزومي- يتنافس على منصب وزاري في التعديل الوزاري للحكومة اليابانية، حتى أن البعض يتوقع أن السياسي الشاب قد يتولى القيادة من آبي في المستقبل.